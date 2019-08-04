خلية الصقور تتمكن من إنقاذ عشرات الأبرياء في دول أوروبية وآسيوية

2019/08/04 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … أفادت خلية الصقور الاستخبارية، اليوم الأحد، بأن العراق تمكن من إنقاذ عشرات الأبرياء في دول أوروبية وآسيوية.وقال رئيس الخلية، أبو علي البصري في بيان تلقت /بدر نيوز/ نسخة منه، إن “الحكومة العراقية زودت الأجــهــزة الأمــنــيــة لــعــدة دول مـسـتـهـدفـة بـأسـمـاء ونــوايــا الدواعش الإرهــابــيــين فــي بـلـدانـهـم قــادت الــى إحــبــاط عـمـلـيـات إرهــابــيــة كــانــت تـسـتـهـدف […]

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