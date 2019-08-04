صحيفة: اليابان وأمريكا تستهدفان اتفاقا تجاريا بحلول سبتمبر

2019/08/04 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صحيفة نيكي الاقتصادية اليومية يوم الأحد أن اليابان والولايات المتحدة اتفقتا على السعى للتوصل لاتفاق عام بشان التجارة الثنائية بحلول سبتمبر أيلول من أجل تقريب وجهات النظر إزاء الرسوم علي اللحوم وقطاع السيارات.

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