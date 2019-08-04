رابطة المصارف الخاصة تنظم دورة «البرنامج التخصصي لنظام ادارة الموارد البشرية المتقدم»

2019/08/04 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

نظمت رابطة المصارف الخاصة العراقية، الاحد، دورة تدريبية بعنوان "البرنامج التخصصي لنظام ادارة الموارد البشرية المتقدم HR Advance" ، في مقر الرابطة في العاصمة بغداد.

وشارك في الدورة 25 متدرباً من المصارف الحكومية والخاصة.

وتستهدف الدورة العاملين في مجال الموارد البشرية بالمصرف وشؤون الموظفين ومدراء المكاتب.

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