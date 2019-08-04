2019/08/04 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القبض على هاربين من سجن القناة أحدهما متخفياً داخل خزان ماء

بغداد/...أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، القاء القبض على سجينين هربا أمس من مركز شرطة القناة، شرقي بغداد.

وقال الناطق باسم الوزارة، اللواء سعد معن، في بيان، إن "مفارز شرطة بغداد تمكنت من إلقاء القبض على أحد الهاربين في بيوت التجاوز خلف مركز شرطة القناة ببغداد، وقد كان داخل احد خزانات الماء بعد مطاردته من قبل القوة المنفذة للواجب".

وأشار معن، إلى أن "مفارز شؤون السيطرات التابعة لقيادة شرطة بغداد وتحديدا سيطرة بغداد – واسط تمكنت من القاء القبض على احد المتهمين الهاربين أيضاً من مركز شرطة القناة ببغداد".

واعلنت وزارة الداخلية، امس السبت، القبض على اثنين من الموقوفين الفارين من مركز شرطة القناة.

وألقت القوات الامنية القبض على 4 سجناء من الـ15 الهاربين من سجن القناة شرقي بغداد امس السبت.

وجرت في الساعة الخامسة من عصر أمس السبت عملية هروب 15 سجينا من سجن القناة شرقي بغداد.

وأمر وزير الداخلية ياسين الياسري، امس السبت، بإعفاء كلٌ من قائد شرطة بغداد و مدير شرطة بغداد - الرصافة و مدير قسم شرطة باب الشيخ وحجزهم في مقر الوزارة على خلفية الهروب.

كما وجه وزير الداخلية بتشكيل لجنة تحقيقية من كبار ضباط الوزارة للكشف عن ملابسات حادثة هروب الموقوفين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على هاربين من سجن القناة أحدهما متخفياً داخل خزان ماء) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على هاربين من سجن القناة أحدهما متخفياً داخل خزان ماء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).