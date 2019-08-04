2019/08/04 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC اكد عضو لحنة مراقبة الأداء الحكومي والتخطيط الاستراتيجي، محمد البلداوي، ان نسبة الانجاز في التقرير الحكومي الذي ارسله مجلس الوزراء للبرلمان “مبالغ بها كثيراً”.وقال البلداوي للمركز الخبري الوطني NNC، إن “لجنة مراقبة الاداء الحكومي والتخطيط الاستراتيجي تدرس تقرير الحكومي ووجدنا انه يفتقر الى الضوابط والآليات وليس هناك مؤشر حقيقي […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص التخطيط الإستراتيجي: تقرير البرنامج الحكومي “بلا ضوابط” ونسبته “مبالغ بها” المركز الخبري الوطني.

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