الجمارك تضبط كاميرات مراقبة دون موافقات رسمية في مطار بغداد

2019/08/04 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الأحد، عن ضبط كاميرات مراقبة بحوزة مسافر دون استحصال موافقات رسمية في جمرك مطار بغداد الدولي.

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