محافظ بغداد يعلن تقدم مراحل انجاز مشروع توسعة مستشفى النعمان بنسبة 45 بالمئة

2019/08/04 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ بغــداد فلاح الجزائري، اليوم الاحد، عن تقدم مراحل انجاز مشروع توسعة مستشفى النعمان التعليمي وبنسبة ٤٥بالمئة والمتكون من تسعة طوابق وبسعة ٧٥ سرير.

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