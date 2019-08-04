2019/08/04 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جنايات الكرخ: المحكومون الفرنسيون كانوا قياديين..



وبعضهم انهار أمام حكم الإعدام

يتبع .........

بغداد اليوم- بغداد

أعلن الناطق باسم الداخلية، اللواء سعد معن، الأحد، 04 آب، 2019، إلقاء القبض على هاربين اثنين من سجن القناة، شرقي العاصمة بغداد.

وقال معن، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارز شرطة بغداد تمكنت من إلقاء القبض على أحد الها

بغداد اليوم- بغداد

نشرت صحيفة القضاء التابعة للسلطة القضائية، الاحد (4 اب 2019)، اعترافات القيادي بتنظيم داعش، (ابو علي القيسي)، والذي كشف تفاصيل جديدة عن هيكلية داعش، وما يسمى بـ "غزوة رمضان".

وذكرت الصحيفة، أن "تنظيم داعش الإره

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الأحد 4 آب 2019، قيام ذوي احد الهاربين من سجن القناة بتسليمه لمسؤولي المركز.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "في بادرة تنم عن الشعور بالمسؤولية الوطنية، والحس الأمني، تسلم مركز ش

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( جنايات الكرخ: المحكومون الفرنسيون كانوا قياديين.. وبعضهم انهار أمام حكم الإعدام) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( جنايات الكرخ: المحكومون الفرنسيون كانوا قياديين.. وبعضهم انهار أمام حكم الإعدام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).