بالصورة.. مدرب المنتخب الوطني عند ضريح الامام الحسين (ع)

2019/08/04 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تواجد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، السلوفيني سريتشكو كاتانيتش، عند ضريح الامام الحسين (عليه السلام).وقال مراسل وكالة/ المعلومة/ إن كاتانيتش رفقة كادره التدريبي المساعد، اجروا جولة في شوارع مدينة كربلاء المقدسة.واوضح ان المدرب توجه الى مرقد الامام الحسين (عليه السلام)، فضلاً عن التقائه بالزوار والتقاط الصور التذاكرية معهم.يذكر ان كاتانيتش، منح […]

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