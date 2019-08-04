الحرس الثوري يحتجز سفينة أجنبية في الخليج تهرب النفط

2019/08/04 | 12:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الدائرة في بيان لها حصل عليه موقع "الغدير"، ان" السفينة التي تم احتجازها اليوم قرب جزيرة فارس بمنطقة الخليج كانت تنشط في مجال تهريب الوقود".واوضح، بيان، انه "واثناء علميات رصد السفن والقوارب في منطقة الخليج الفارسي والتي تأتي بهدف مكافحة تهريب الوقود، بادرت قوارب حرس الثورة وبعد التأكد من صحة المعلومات الى احتجاز سفينة أجنبية كانت محملة بـ 700 الف لتر من الوقود المهرب ونقلها الى جزيرة فارسي بالتنسيق مع السلطات القضائية والاوامر الصادرة منها.انتهى..م.م

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