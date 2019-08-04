احدهما اختبأ في خزان ماءفارغ خلف المركز.. اعتقال اثنين من السجناء الهاربين

2019/08/04 | 12:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال معن، في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، إن" مفارز شرطة بغداد تمكنت من إلقاء القبض على أحد الهاربين في بيوت التجاوز خلف مركز شرطة القناة ببغداد".واضاف، ان" الهارب كان داخل أحد خزانات الماء الفارغة بعد مطاردته من قبل القوة المنفذة للواجب".ولفت الى ان" مفارز شؤون السيطرات التابعة لقيادة شرطة بغداد وتحديدا سيطرة "بغداد – واسط" تمكنت من القبض على احد المتهمين الهاربين أيضاً من مركز شرطة القناة ببغداد".انتهى..م.م

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