عمليات «انتحارية» لداعش تنفذها النساء.. هذه الدول المستهدفة

2019/08/04 | 12:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق حذرت #خلية_الصقور #الاستخبارية، اليوم الأحد، 4 آب 2019، من تسلل عناصر من نساء داعش من #سوريا إلى دول عربية أخرى وأجنبية فيما كشفت عن عزمهن تنفيذ عمليات […]

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