2019/08/04 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل ارهابيين وضبط عبوات ناسفة في كركوك بعملية “الفجر الجديد”

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل ارهابيين وضبط عبوات ناسفة في كركوك بعملية “الفجر الجديد” وكالة خطوة برس.

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