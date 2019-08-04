اللواء الأول في الحشد يفتتح خمس دورات مهمة لرفع جهوزية مقاتليه (صور)

2019/08/04 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح اللواء الأول في الحشد الشعبي، الأحد، خمس دورات مهمة لرفع جهوزية مقاتليه والتهيؤ لأي واجب.وقال موفدنا انه "ضمن عام التدريب التي أعلنتها هيئة الحشد الشعبي يواصل اللواء الأول تنظيم دورات تدريبية لرفع القدرة القتالية لمقاتليه إذ افتتح دورة في الطبابة وهندسة الميدان وبرادين ودورة في التكتيك العسكري والسلاح الثقيل"، مبينا ان هذه الدورة ...

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