رئاسة الوزراء تعلن عن فتح طريق مطار بغداد اعتبارا من أول أيام العيد

2019/08/04 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن سكرتير رئيس الوزراء الفريق الركن محمد حميد البياتي انه سيتم اعتبارا من اول ايام عيد الاضحى فتح طريق مطار بغداد الدولي امام المسافرين"، مبينا انه سيسمح فقط لحاملي تذاكر السفر من المرور خلاله.وقال البياتي ان "الافتتاح سيكون تدريجيا من الساعة السادسة مساء ولغاية الواحدة بعد منتصف الليل"، مشيرا الى انه "سيتم رفع سيطرة صقر واحد الواقعة على طريق مطار بغداد قرب جامع ام الطبول".

وطالب البياتي "جميع الارتال العسكرية بسلك طريق بوابة رقم 4 الواقعة على طريق ابو غريب".

جدير بالذكر أن وزير النقل عبد الله لعيبي أعلن، الخميس (11 تموز 2019)، بدء "الخطوات الفعلية" للمباشرة بإزالة الحواجز وتوسعة شارع مطار بغداد الدولي.

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