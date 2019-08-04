2019/08/04 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدرجت السويد لأول مرة “مجتمع عبدة الشياطين” كطائفة دينية جديدة في البلاد، وذلك على الرغم من المعارضة الشديدة للكنيسة، التي تعتبر الشيطان رمز الشر وعدو الإنسان الأبدي.ووافقت كافة السلطات القانونية والمالية والإدارية في السويد على إضافة الطائفة الجديدة بشكل رسمي، بعد أن أتمت الشروط والمتطلبات اللازمة لذلك، كتنظيمها للصلوات الدينية وجلسات التأمل، وتقديمها خدمات دينية متفاوتة،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السويد تصدر قرارا غير مسبوق بخصوص عبدة الشياطين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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