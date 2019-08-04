مكتب رئيس الوزراء: هذا موعد فتح طريق مطار بغداد

2019/08/04 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاحد، عن فتح طريق مطار بغداد اعتبارا من اول ايام العيد، مبينا ان الطريق سيكون سالكا فقط لحاملي تذكر السفر.وقال سكرتير رئيس الوزراء الفريق الركن محمد حميد البياتي، إن “طريق مطار بغداد الدولي سيكون مفتوحا امام المسافرين اعتبارا من اول ايام عيد الاضحى”، مبينا انه “سيسمح فقط لحاملي تذاكر […]

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