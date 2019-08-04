القضاء يوجه بمحاسبة الموظف الذي ينشر الكتب الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

2019/08/04 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وجه مجلس القضاء الاعلى، الاحد، بمحاسبة الموظف الذي ينشر الكتب الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، فيما عد ذلك سلوكا غير لائق وفعلا يعاقب عليه القانون.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، أن "المجلس قرر محاسبة أي موظف ضمن ملاكه ممن يقومون بنشر ما يطلعون عليه بحكم وظيفتهم، في مواقع التواصل الاجتماعي".وأشار إلى، أن "المجلس عد ذلك سلوكا غير لائق يحاسب عليه القانون وفق احكام المادة 327 من قانون العقوبات".انتهى

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