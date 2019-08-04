2019/08/04 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت خلية الاعلام الامني، الاحد، إطلاق عملية "الفجر الجديد" لملاحقة الارهابيين في كركوك، فيما اكدت قتل ارهابيين بإنزال جوي.

وذكر بيان للخلية تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، نفذت قوات جهاز مكافحة الإرهاب البطلة، عمليات إنزال جوي، بإسناد من القوة الجوية العراقية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي في مناطق غربي الحويجة، الرشاد، ناحية العباسي".وأضاف البيان ان "العملية التي اطلق عليها {الفجر الجديد} اسفرت عن قتل عدد من الإرهابيين والعثور على مجموعة من العبوات والاحزمة الناسفة، فضلا عن تدمير عدد من الأوكار والانفاق التي قتل بداخلها أيضاً عدد من الارهابيين بواسطة الضربات الجوية المباشرة".واشار البيان الى ان "هذه العملية تأتي ضمن العمليات الاستباقية لتعقب بقايا عصابات داعش الإرهابية في هذه المناطق، وسنوافيكم تفاصيل أكثر عن هذه العملية لاحقاً".انتهى

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