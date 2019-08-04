2019/08/04 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

طالب عضو مجلس النواب فاضل جابر الفتلاوي بضرورة ايلاء ثلاث محافظات اهمية كبيرة ضمن موازنة عام 2020.

ودعا الفتلاوي لـ"العهد نيوز"، اليوم

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