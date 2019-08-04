2019/08/04 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، عباس صروط، ضرورة دعم القوات البحرية العراقية بزوارق قتالية متعددة لحماية المنطقة البحرية والناقلات النفطية العراقية في الخليج وشط العرب بسبب زيادة التوتر والمخاطر في المنطقة.

وقال صروط في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "العراق يعتمد بنسبة كبيرة جداً على صادراته النفطية لتمويل واردات خزينة الدولة والموازنة"، مبيناً أن "أغلب الصادرات النفطية العراقية تذهب من الخليج عبر الناقلات النفطية البحرية".وأضاف، أن "العراق ليس جزءاً من المحاور والصراع بالمنطقة، لكن حجم الأزمة الموجودة حالياً فيها والتهديدات قد تؤثر سلباً على البلاد وتهدد أمننا الاقتصادي بسبب اعتبار الموقع الاستراتيجي للبلد واطلالته على الخليج".وأكد صروط، "هناك ضرورة لدعم القوات البحرية العراقية بزوارق قتالية متعددة وزيادة أعدادها لحماية المنطقة البحرية والناقلات النفطية العراقية في الخليج وشط العرب".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صروط يؤكد ضرورة دعم القوات البحرية بزوارق قتالية مع زيادة توتر المنطقة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صروط يؤكد ضرورة دعم القوات البحرية بزوارق قتالية مع زيادة توتر المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).