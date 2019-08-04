2019/08/04 | 13:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفى الفنان المصري عبد الرازق فوزي عن عمر ناهز 82 سنة، بعد تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها العناية المركزة لم يخرج منها حتى فارق الحياة.وظهر فوزي في مشاهد عديدة في بعض الأفلام، منها “الجاسوسة حكمت فهمي”، و”أمير الظلام”، و”ضد الحكومة”، وفيلم “الأبطال”، و”أرزاق يا دنيا”، و”بنات إبليس”، و”رصيف نمرة خمسة”، بالإضافة إلى عمله ممثلا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة أشهر ممثل بديل في السينما المصرية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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