2019/08/04 | 13:26
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الكشف عن “حوارات سرية” بين السعودية وإيران: التطبيع بات قريبا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
كشف الخبير في الشؤون الاستراتيجية أحمد الشريفي، الأحد، عن وجود حوارات غير معلنة بين إيران والسعودية قد...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الكشف عن “حوارات سرية” بين السعودية وإيران: التطبيع بات قريبا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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