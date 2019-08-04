الكشف عن “حوارات سرية” بين السعودية وإيران: التطبيع بات قريبا

2019/08/04 | 13:26

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بغداد :سومر نيوز

كشف الخبير في الشؤون الاستراتيجية أحمد الشريفي، الأحد، عن وجود حوارات غير معلنة بين إيران والسعودية قد...

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