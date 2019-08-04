“بالصور”.. الفنان العراقي سيف نبيل يغرق بدمه في مصر!!

2019/08/04 | 13:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق انتشرت مساء السبت أخبار عن تعرض الفنان العراقي سيف نبيل لحادث سير مروّع في مصر وأنه في حالة حرجة، وانتشرت صور له وهو ملطّخ بالدماء، الأمر الذي أحزن محبيه وتمنّوا له الشفاء العاجل.نبيل الذي يتواجد في مصر لتصوير فيديو كليب، يبدو أنه أراد الترويج لعمله الجديد بالاتفاق مع صديق له فأطلق […]

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