زراعة الرصافة تسوق اكثر من 40 مليون بيضة و72 طن من الدجاج

2019/08/04 | 13:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اعلنت مديرية زراعة بغداد الرصافة، الاحد، عن تسويقها أكثر من 40 مليون بيضة مائدة و72 طن من الدجاج المجزور الى الاسواق المحلية خلال شهر تموز لغرض تحقيق الاكتفاء الذاتي وسد حاجة المواطنين في المحافظة.وقال بيان صدر من الوزارة تلقت/المعلومة/ نسخة منه ان ” انتاج بيض المائدة ضمن مشاريع تربية الدجاج البياض العاملة ضمن […]

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