ابتكار خلايا صناعية لعلاج السرطان

2019/08/04 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن علماء “إمبريال كوليدج لندن” ببريطانيا للمرة الأولى من ابتكار خلايا صناعية، يمكنها الإحساس بعوامل الوسط المحيط وإفراز مواد كيميائية ردا على المهيجات المختلفة.وأفاد موقع Phys.org بأن الخلية الصناعية تتكون من غشاء به مسامات تتوغل خلالها أيونات الكالسيوم، وبداخل الخلية فقاعات بها إنزيمات تنشط الكالسيوم، وتساعد بدورها على تحرر جزيئات الفلورسنت.ووفقا للعلماء، فقد تمكنوا من خلق

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