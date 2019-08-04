يلدز: زيارة ممثل أردوغان لبغداد تكللت بثلاث نتائج مهمة

2019/08/04 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز، عن نتائج الزيارة الأخيرة لممثل الرئيس التركي الى العراق.

وأكد يلدز في تغريدات نشرها على تويتر، ان زيارة الممثل الخاص بشأن المياه، “ويسل أر أوغلو”، الى العراق، كانت مثمرة، وتكللت بنتائج مهمة، أولها إثبات البلدين ان موضوع المياه لا يمثل موضع خلاف، بل موضع تعاون بينهما، أما الثانية فهي استعداد تركيا لتقديم جميع أشكال تبادل الخبرات والدعم البنيوي والملموس على المدى البعيد، بغية اجتياز العراق مشاكله المتعلقة بالمياه، مبينا ان النتيجة الثالثة للزيارة، هي عزم البلدين على العمل سوية، في إطار جدول زمني، وفقاً للتفاهمات المتفق عليها.

ان الزيارة المثمرة للممثل الخاص لفخامة رئيس جمهوريتنا بشأن مشكلة العراق حول المياه السيد @VeyselEroglu الى بغداد في ٣١ تموز ٢٠١٩ تكللت بثلاث نتائج مهمة:

1.تركيا والعراق اثبتا ان موضوع المياه لايمثل موضع خلاف، بل يمثل موضع تعاون.



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— Fatih YILDIZ / فاتح (@FATIHYILDIZ_MFA) August 3, 2019

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