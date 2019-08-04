فتاة تثير رعب كاظم الساهر في لبنان

2019/08/04 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطل الفنان العراقي كاظم الساهر يوم الخميس على جمهوره في لبنان متوجا أعوامه العشرين في مهرجانات “بيت الدين” الدولية.وجاء هذا الحفل ضمن ثلاث حفلات متتالية بمناسبة مرور 20 عاما على صعود الساهر سنويا إلى خشبة هذا المهرجان الصيفي البارز، لكن نسخة هذا العام كانت مختلفة عن سابقاتها، حيث أقدمت فتاة عشرينية على اعتلاء المسرح بينما كان كاظم يشدو بأغنية “عيد

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