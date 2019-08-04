مكافحة الإرهاب ينفذ إنزالاً جوياً ويقتل عددا من الإرهابيين في كركوك

2019/08/04 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك / خطوة برس أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، عن تنفيذ قوات جهاز مكافحة الإرهاب إنزالا جويا في عملية أسماها “الفجر الجديد” على مناطق في كركوك، لافتة إلى ان العملية أسفرت عن قتل عدد من الإرهابيين.وقال بيان رسمي تلقته “خطوة برس” إن “قوات جهاز مكافحة الإرهاب نفذت عمليات إنزال جوي، بإسناد من القوة

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