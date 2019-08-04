السهيل يعلن تخصيص ترليون مليار لإكمال بناء المدارس المتلكئة

2019/08/04 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلن وزير التربية وكالة قصي السهيل، تخصيص مجلس الوزراء ترليون مليار لأكمال بناء المدارس المتلكئة.





وقال السهيل في تصريح صحفي تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ،ان “مجلس الوزراء خصص ترليون مليار لإكمال بناء المدارس المتلكئة”، لافتا الى “اعتبار كادر الوزارة غير مؤهل لانجازها لذلك تم إسناد هذا الأمر إلى لجان أخرى”.





وأشار الى “وجود رغبة وخطة حكومية طموحة لإكمال بناء 6 آلاف مدرسة خلال سنتين أو ثلاث”.





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