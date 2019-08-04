المرور تصدر أمرا بمنع استخدام السيارة الخاصة كمركبة أجرة

2019/08/04 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أصدرت مديرية المرور العامة، أمرا بمنع استخدام السيارة الخاصة كمركبة أجرة، فيما حذرت المخالفين من غرامة مالية وحجز السيارة.

وقال مدير المرور العام وكالة اللواء زهير عبادة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “صدر يوم أمس بيان من مديرية المرور العامة رقم (3) لسنة 2019 والذي نص على (المركبات استنادا لاحكام القسم (1/ب) من قانون المرور والذي عرف السيارة الخاصة أنها المعدة لنقل الأشخاص بدون أجر”.

وأضاف، انه “لرصد ظاهرة استخدام السيارة الخصوصي غير المحدد استخدامها والعمل بها كسيارة اجرة اصدرنا البيان التالي: يمنع منعا باتا استخدام السيارة الخاصة للعمل بها بأجر كسيارة عامة (أجرة) ، تتخذ الاجراءات القانونية بحق السائق المخالف استنادا لاحكام الملحق (أ) ق 27/ذ بفرض غرامة مقدارها (30) الف دينار وحجز السيارة لمدة لا تزيد عن (10) ايام استنادا لاحكام القسم (31) من القانون أعلاه”.

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