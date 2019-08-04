اعترافات صاعقة يدلي بها قيادي بارز في ’داعش’ الارهابي

2019/08/04 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف أحد أبرز قيادات جماعة "داعش" الوهابية المدعو أبو علي القيسي البالغ 32 عاما باعترافاته أمام القضاء العراقي، عن تواصل هذه الجماعة الارهابية مع عناص...

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