تورطوا بادارة صالات القمار والروليت.. تعرف على احكام الهاربين من مركز شرطة القناة في بغداد

2019/08/04 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اكدت مصادر مطلعة، اليوم الاحد، ان من بين الذين هربوا من سجن مكافحة المخدرات في مركز القناة شرقي بغداد، هم متهمون كبار من اصحاب صالات الروليت والقمار الذي اعتقلتهم الداخلية قبل ايام، فيما اشار الى ان السجن يضم متهمين محكومين عشرة سنوات.وكانت وزارة الداخلية، اجرت حملة مداهمة وتفتيش خلال الاسبوع الماضي […]

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