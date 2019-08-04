الإعلام الأمني تكشف تفاصيل عملية الفجر الجديد

2019/08/04 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت خلية الإعلام الأمني، الأحد، تفاصيل عملية الفجر الجديد التي نفذتها قوات مكافحة الإرهاب في مناطق غربي الحويجة، الرشاد، ناحية العباسي.

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