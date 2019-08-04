تصعيد إيراني جديد.. احتجاز سفينة أجنبية في الخليج

2019/08/04 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتواصل المضايقات الإيرانية للملاحة في الخليج وعبر مضيق هرمز، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني الأحد احتجاز سفينة أجنبية في الخليج، بزعم قيامها

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