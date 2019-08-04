الزاملي يدعو لثورة بوزارة الداخلية: من المعيب خلع منتسبي وضباط مركز شرطة القناة ملابسهم

2019/08/04 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

دعا رئيس لجنة الامن والدفاع في الدورة البرلمانية السابقة حاكم الزاملي، الأحد، 04 آب، 2019، وزير الداخلية إلى القيام بثورة حقيقية وشاملة لتطهير مفاصل الوزارة من الفاسدين.وقال الزاملي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بعد تسريب تصوير كاميرات المراقبة في مركز شرطة القناة وتوثيقها للحظات تهريب تجار المخدرات من المركز والذي بذلت الأجهزة الامنية الجهد والوقت لتمكنهم من إلقاء القبض عليهم، فمن المؤسف والمعيب نجد المنتسبين والضباط بالملابس الداخلية والملابس المدنية ولا يمكن ان نميز بين المتهمين الهاربين وبين منتسبي مركز الشرطة"، مضيفاً أنه "بهذا الانحلال والتسيب كيف يؤدي مركز الشرطة عمله ويستطيع ان يحفظ الامن ويعكس هيبة الدولة وهذا يعكس حالة عامة في اغلب مراكز الشرطة".وتساءل: "أين وكالة الاستخبارات ووكيلها الذي لم نجد له أي دور في العمل الاستخباري وأين دور شؤون الداخلية وأين دور مفتشية الداخلية ولماذا هذا الإهمال وعدم المتابعة بينما نجدهم فاعلين ومؤثرين في البحث عن مصالحهم وملذاتهم"، مبيناً أنهم "في بعض الأحيان يلفقون التهم على بعض الشخصيات من أجل الابتزاز والحصول على الأموال السحت".وأوضح الزاملي، إن "تلك الأعمال إنما تتسبب بالإساءة إلى دور الشرطة وتؤدي ضعف الخدمة التي تقدم للمواطن الذي ينظر على أنها في خدمة الشعب"، مشيراً إلى، إن "هذا الإهمال وهذه الفوضى بالعمل الأمني في وزارة الداخلية تحتاج من الوزير الجديد القيام بثورة حقيقية وشاملة لتطهير مفاصل الوزارة من الفاسدين والقضاء على الترهل في الرتب والمناصب التي سيطرت عليها بعض الاحزاب من ٢٠٠٣ ولحد الان دون ان يكون هناك تغير أو إصلاح لقطاع الامن الداخلي".وتابع الزاملي، أن "احتكار المناصب لأشخاص ينتمون لجهات حزبية محددة لا تنفع معه حلول ترقيعية تعتمد على الفعل ورد الفعل ، مؤكداً على ضرورة وضع خطة استراتيجية لتطوير هذه الوزارة الحيوية والمهمة والتي تمس حياة وأرواح المواطنين".وأرجع انتشار المخدرات وقاعات الروليت ومظاهر الجريمة المنظمة إلى "انغماس بعض القيادات الامنية بالفساد والمجاملة والمداهنة للعصابات وعدم التصدي لها ومجابهتها إضافة إلى عدم وجود روح المثابرة والإخلاص في العمل وحب الوطن"، محذراً من "تفاقم الامور وانعكاس نتائجها السلبية على المواطن الذي يبحث عن من يحميه ويقدم له الخدمة ويقلل من الروتين ويضطره للجوء الى التوسط وتقديم الرشى من اجل الحصول على حقوقه ومطالبه الشرعية والقانونية".وفرَ عدد من الموقوفين من مركز شرطة القناة الواقع قرب مدينة الصدر شرقي بغداد، السبت، 3/ 8/ 2019، بعد شجار مع عناصر المركز، حيث هرب (15) موقوفاً أثناء تقديم الطعام لهم، بعد ان قاموا بسحب الحرس وضربه.وأعلن الناطق باسم الداخلية، اللواء سعد معن، الأحد، 04 آب، 2019، إلقاء القبض على هاربين اثنين من سجن القناة، شرقي العاصمة بغداد، الاول متواجد في بيوت "التجاوز"، خلف مركز شرطة القناة ببغداد، كان يختبئ داخل أحد خزانات الماء بعد مطاردته من قبل القوة المنفذة للواجب.وأضاف، أن "مفارز شؤون السيطرات التابعة لقيادة شرطة بغداد وتحديدا سيطرة بغداد – واسط تمكنت من القاء القبض على احد المتهمين الهاربين أيضاً من مركز شرطة القناة ببغداد".في وقت سابق من اليوم، أعلنت قيادة عمليات بغداد، قيام ذوي احد الهاربين من سجن القناة بتسليمه لمسؤولي المركز.وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "في بادرة تنم عن الشعور بالمسؤولية الوطنية، والحس الأمني، تسلم مركز شرطة القناة أحد المتهمين الهاربين من سجن القناة يوم أمس".واضاف ان "ذوي المتهم قاموا بتسليم ابنهم الهارب إلى مسؤولي المركز، لينال جزاءه وفق القانون".وخلال سنوات التمرد والعنف الطائفي الذي أعقب عام 2003، تمكن المئات من عناصر تنظيم القاعدة، وبينهم أجانب، من الفرار من السجون.وعلى الرغم من عمليات الهروب والهجمات، اقترح العراق محاكمة الآلاف من عناصر تنظيم داعش من المحليين والأجانب، وإيداعهم في سجونه المكتظة أصلا وغير الصالحة للاستخدام نتيجة الحروب والصراعات المتواصلة في هذا البلد.

بغداد اليوم - متابعة

اعلنت خلية الصقور الاستخبارية ،الاحد 4 آب 2019، اختراقها لخطوط وخلايا “داعش” والفتك بأكبر قياداته المقربة من زعيمه ابو بكر البغدادي، ما تسبب بانهيار التنظيم وتشرذمه.

ونقلت صحيفة الصباح شبه الرسمية عن

بغداد اليوم - متابعة

كشف المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، السبت، 03 آب، 2019، تفاصيل التعداد السكاني المرتقب في العراق، فيما بين أنه لن يتضمن سؤالا عن المذهب.

وذكر الهنداوي في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، أن "تعداد العام 202

بغداد اليوم _ بغداد

توقع الراصد الجوي، واثق السلامي، الجمعة (2 اب 2019)، موعد انتهاء فصل الصيف في العراق، فيما اشار الى ما ستشهده البلاد خلال شهر "اب" الجاري من تغيرات جوية.

وقال السلامي في منشور على حسابه في "فيس بوك"، إن &qu

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