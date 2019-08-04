2019/08/04 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم الإهمال الذي تعانيه محلة الصدرية التي تقع في جانب الرصافة في بغداد, إلا أنها ما زالت محطة استقطاب الكثير من المواطنين كونها منطقة حيوية, تعددت فيها المحال التجارية والمطاعم والمقاهي الشعبية.لمتابعة التقرير كامل عبر اليوتيوب:

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محلة الصدرية تمثل محطة مهمة للكثير من أبناء بغداد النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محلة الصدرية تمثل محطة مهمة للكثير من أبناء بغداد) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محلة الصدرية تمثل محطة مهمة للكثير من أبناء بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).