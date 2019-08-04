English | كوردى

الداخلية تدعو المواطنين ممن تتوفر لديهم معلومات عن المتهمين الهاربين الى تزويدها بها على الخط الساخن المجاني 533


الداخلية تدعو المواطنين ممن تتوفر لديهم معلومات عن المتهمين الهاربين الى تزويدها بها على الخط الساخن المجاني 533
2019/08/04 | 13:41
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يتبع...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تدعو المواطنين ممن تتوفر لديهم معلومات عن المتهمين الهاربين الى تزويدها بها على الخط الساخن المجاني 533) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تدعو المواطنين ممن تتوفر لديهم معلومات عن المتهمين الهاربين الى تزويدها بها على الخط الساخن المجاني 533) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).

كامل التفاصيل في: وكالة الانباء العراقية ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا