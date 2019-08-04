الأطراف السودانية توقع على الإعلان الدستوري بالأحرف الأولى

2019/08/04 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت الأطراف السودانية اليوم الأحد في العاصمة الخرطوم بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري بعد الإجماع عليه أمس السبت.

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