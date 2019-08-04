2019/08/04 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القضاء يوجه بمحاسبة موظفيه ممن ينشرون الكتب الرسمية عبر مواقع التواصل

قرر مجلس القضاء الاعلى محاسبة الموظف الذي ينشر الكتب الرسمية في

مواقع التواصلً الاجتماعي، عادا ذلك سلوكا غير لائق وفعلا يعاقب

عليه القانون.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان أن "المجلس قرر

محاسبة أي موظف ضمن ملاكه ممن يقومون بنشر ما يطلعون عليه بحكم

وظيفتهم، في مواقع التواصل الاجتماعي"، ً مشيرا الى ان "المجلس عد

ذلك سلوكا غير لائق يحاسب عليه القانون وفق احكامالمادة 327 من

قانون العقوبات".

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