بلدية كربلاء تنفذ حملة لازالة التجاوزات وتهديم العشوائيات

2019/08/04 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/كربلاء المقدسة..اطلقت بلدية كربلاء المقدسة، الأحد، حملة لرفع التجاوزات على الطرق والارصفة وتهديم المنازل المشيدة على الاراضي التابعة للدولة والتي تسمى العشوائيات.وقال مدير اعلام البلدية ماجد ناجي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مديرية البلدية بالتعاون مع شرطة ازالة التجاوزات باشرت بحملة لرفع التجاوزات على الارصفة المتمثلة بالسقائف الحديدية واللوحات الاعلانية والشوارع وتهديم المنازل المشيدة […]

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