رئيس اتحاد غرب آسيا: نجاح البطولة سيلقي ظلالا ايجابيا على اللعبة في المنطقة

2019/08/04 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اشاد رئيس اتحادغرب اسيا لكرة القدم، الامير علي بن الحسين، بقدرات العراق في تنظيم البطولة بنسختها التاسعة، مؤكداً ان نجاح تنظيم العراق للبطولة سيلقي ظلالا ايجابيا على اللعبة في المنطقة برمتها.وقال بن الحسين، في اتصال هاتفي مع رئيس اتحاد الكرة عبد الخالق مسعود، بحسب بيان للاتحاد، تلقت / المعلومة/ نسخة منه، ان “هذا […]

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