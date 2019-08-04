بـ”إنزالات جوية” .. إطلاق عملية “الفجر الجديد” في الحويجة والرشاد والعباسي

2019/08/04 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الأحد، عملية “الفجر الجديد” في مناطق “غربي الحويجة، الرشاد، ناحية العباسي”.وذكر مصدر لخلية الإعلام الأمني أنه “وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، نفذت قوات جهاز مكافحة الإرهاب البطلة، عمليات إنزال جوي، بإسناد من القوة الجوية العراقية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي في مناطق ” غربي الحويجة، الرشاد، ناحية العباسي”.وأضاف البيان ان “العملية […]

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