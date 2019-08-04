الصناعة توضح قرار إعفاء مسؤولين كبار في الوزارة

2019/08/04 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت وزارة الصناعة والمعادن، ما وصفته بـ”اللبس الحاصل” في فهم كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء بشأن تكليف وتدوير واعفاء المدراء العامين في تشكيلات الوزارة العامة.ونقل بيان للوزارة عن مدير عام الدائرة الادارية والمالية فيها ديار عبدالله خليل قولها ان “كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء جاء تأكيدا للتعليمات والضوابط الصادرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء […]

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