2019/08/04 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالفيديو: شاهد لحظة هروب سجناء "عصابات المخدرات" من سجن القناة ببغداد

الأحد / 04 / آب - 2019

27

كلمة - بغداد

?

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو: شاهد لحظة هروب سجناء عصابات المخدرات من سجن القناة ببغداد) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو: شاهد لحظة هروب سجناء عصابات المخدرات من سجن القناة ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع كلمة).