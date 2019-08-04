2019/08/04 | 14:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان والمجلس الانتقالي العسكري على الإعلان الدستوري لتدابير الفترة الانتقالية، بالأحرف الأولى، بحضور كل من الوسيط الأفريقي محمد حسن لباد، والوسيط الأثيوبي عمر درير.ووقع على الوثيقة من جانب قوى الحرية والتغيير أحمد ربيع، ومن جانب المجلس الانتقالي العسكري الفريق محمد حمدان دقلو.وجاء التوقيع على إعلان دستوري اليوم …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المعارضة السودانية و”العسكري” يوقعان بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري النعيم نيوز.

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