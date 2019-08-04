2019/08/04 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اظهر شريط فديو مسجل صوره احد المواطنين، اليوم الاحد، خلو دائرة الجنسية في الحقلانية بقضاء حديثة غربي محافظة الانبار من الموظفين، علما ان الساعة الثانية ظهرا وليس عند اوقات انتهاء الدوام الرسمي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“بالفديو”.. دائرة جنسية في الانبار تخلو من الموظفين لهذا السبب) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“بالفديو”.. دائرة جنسية في الانبار تخلو من الموظفين لهذا السبب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).