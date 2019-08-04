2019/08/04 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور… عملية “الفجر الجديد” لمكافحة الارهاب في كركوك

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