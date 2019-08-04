عودة الأسرى الأوربيين في تنظيم “داعش”: القضية الشائكة

2019/08/04 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حين بدأ التهديد العسكري من قبل تنظيم “داعش” داخل سوريا في التراجع، إلا أنه لا يزال هناك عدد من القضايا الشائكة

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