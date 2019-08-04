إيران تحتجز ناقلة أجنبية في الخليج كانت تهرب الوقود لدول عربية

2019/08/04 | 14:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- النبأ للأخباراحتجزت قوات ايرانية، يوم الاحد، ناقلة نفط اجنبية في الخليج، تهرب الوقود لصالح بعض الدول العربية، حسب الاعلام الايراني.

وقال التلفزيون الإيراني يوم الأحد إن "الحرس الثوري الإيراني احتجز ناقلة نفط أجنبية في الخليج كانت تهرب الوقود لبعض الدول العربية".

واضاف التلفزيون "احتجزت بعض القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط أجنبية في الخليج الفارسي كانت تهرب الوقود لبعض الدول العربية".

ولم يوضح التلفزيون الايراني من هذه الدول العربية التي تهرب لها ناقلة النفط الوقود وتبعية الناقلة.

وكانت احتجزت إيران الشهر الماضي ناقلة بريطانية في مضيق هرمز بزعم أنها انتهكت قواعد الملاحة وسمحت لأخرى بالمرور بعد أن وجهت لها تحذيرا.انتهى/ ع

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